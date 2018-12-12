Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві снігопади, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 12 грудня 2018 на території України очікується сніг, місцями з дощем, температура повітря вдень від -1 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -4. У північних областях очікуються снігопади, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. В центрі теж випаде сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -1 до +2.

На сході дощі з мокрим снігом, вдень від 0 до +3, вночі від -1 до +1. На півдні теж очікуються дощі з мокрим снігом, температура вдень від +1 до +4, вночі від -1 до +2. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Фото: погода на 12 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 грудня сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області