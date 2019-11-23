Синоптики попередили про погіршення погодних умов

Сьогодні, 23 листопада, в Україні очікується погіршення погодним умов, зокрема, сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків з Укргідрометцентру, сьогодні у східних та південних областях варто очікувати пориви вітру до 15-20 м/с. У Приазов'ї сьогодні прогнозують сильні пориви вітру до 25 м/с.

На решті території країни погіршення погодним умов не очікується.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 листопада, в Запорізькій області через штормову погоду затопило бази відпочинку в Кирилівці. У воді опинилися майже 40 баз відпочинку. Двох охоронців бази відпочинку на Федотовій косі довелося евакуювати.

Також РБК-Україна писало, що через шторм в Азовському морі рятувальникам довелося евакуювати з острова Бірючий понад 10 осіб. Через підтоплення Кирилівки острів Бірючий залишився відрізаним від суші, так як піщана дорога була затоплена.

Крім того, в Україні на 23 листопада оголосили штормове попередження. У Приазов'ї прогнозують пориви до 25 м/с, а у східних та південних областях варто очікувати сильного вітру до 15-20 м/с.