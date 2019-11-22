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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 14:36
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Приазов'ї прогнозують пориви до 25 м/с

У суботу, 23 листопада, в Україні збережеться вітряна погода, місцями пориви досягнуть 25 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків з Українського гідрометцентру, завтра у східних та південних областях варто очікувати сильного вітру до 15-20 м/с. Також синоптики попередили, що у Приазов'ї вночі пориви вітру досягнуть 25 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кирилівці через штормову погоду затопило бази відпочинку. Пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. Декілька десятків баз відпочинку опинилися у воді.

Також синоптики попереджали, що 22 листопада у східних, південних та західних областях можливі пориви до 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. На акваторії Азовського моря та в портах Маріуполя та Бердянська пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм.

Крім того, на вихідних в Україні прогнозують холодну походу. Місцями нічна температура повітря опуститься до -12 градусів. Збережеться сильний вітер. У західних областях можливий невеликий сніг.

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