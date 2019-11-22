ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через шторм в Кирилівці затопило бази відпочинку

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 14:22
Через шторм в Кирилівці затопило бази відпочинку
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Затоплені близько 40 баз відпочинку

У Запорізькій області через штормову погоду затопило бази відпочинку в Кирилівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. На даний час орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру. Бази відпочинку не працюють.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Сполучення смт Кирилівка - с. Степок не порушено, але у деяких місцях на дорозі є переливи води до 15 см, о. Бірючий - залишився відрізаний від суходолу. Піщана дорога вкрита водою.

Крім того, о 08:40 до на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що двоє охоронців бази відпочинку "Мрія" на Федотовій косі не можуть самотужки покинути базу. Рівень води досягав від 50-80 см. Рятувальники, які прибули на місце події надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до сухої поверхні, після цього бійці ДСНС супроводили людей на автовокзал. Зараз їх життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні оголошене штормове попередження. У східній, південній та західній частинах країни пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Також 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних утримається холодною, вночі подекуди температура опускатиметься до -12 градусів тепла. Утримається сильний вітер.

Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега Шторм "Амелі" наближається до західного узбережжя Франції
Новини України шторм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся