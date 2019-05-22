Синоптики попередили про погіршення погодних умов по всій території України

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Сьогодні очікуються грози, град та шквали

Протягом середи, 22 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на УкрГідрометцентр.

Зокрема, синоптики прогнозують сильні дощі, місцями грози та швали - вітер сягатиме швидкості 15-20 м/с.

"Вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали. На Закарпатті і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями сильні дощі", - зазначили в ДСНС.

У цих регіонах оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, рятувальники повідомили про підвищення рівнів води в українських річках. Місцями очікуються підтоплення сільгоспугідь та будинків.

Також у Києві у другій половині дня 22 травня погіршиться погода - очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності - жовтий.

А завтра, 23 травня, погода в Україні утримається дощовою у більшості областей, також очікуються грози. У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні.