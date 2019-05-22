Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на всей территории Украины

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Сегодня ожидаются грозы, град и шквалы

В течение среды, 22 мая, на большей части территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, синоптики прогнозируют сильные дожди, местами грозы и швали - ветер будет достигать скорости 15-20 м/сек.

"Днем на Левобережье местами град и шквалы. На Закарпатье и в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами сильные дожди", - отметили в ГСЧС.

В этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Напомним, спасатели сообщили о повышении уровней воды в украинских реках. Местами ожидаются подтопления сельхозугодий и домов.

Также в Киеве во второй половине дня 22 мая ухудшится погода - ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности - желтый.

А завтра, 23 мая, погода в Украине сохранится дождливой в большинстве областей, ожидаются грозы. В Киеве в четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать.