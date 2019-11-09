Синоптики попередили про туман в Україні

У суботу, 9 листопада, у південних, східних та деяких західних областях очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, вранці та вночі у південних та східних областях, а також в регіоні Карпат очікується туман. У зв'язку з туманом видимість погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних 9-10 листопада. Синоптики прогнозували переважно суху погоду, лише подекуди очікуються невеликі опади. Вдень температура коливатиметься від +13 до +18, у південних областях до +21. Також очікувався туман на Правобережжі.

Як писало РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні у суботу, 9 листопада, буде дощовою на заході, півночі і в центральній частині країни. За словами синоптика, дощі очікуються в нічні та ранкові години, а вдень вони припиняться.

Крім того, повідомлялося, що найближчими днями у Києві очікується тепла погода, однак з дощем. У суботу опади у столиці очікуються вночі та вранці. Вдень істотних опадів не очікується.