В Україні попереджають про штормовий вітер

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У Запорізькій та Донецькій очікуються штормові пориви вітру

Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде морозною, вночі очікується -8 градусів, вдень до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко Facebook.

За прогнозом синоптика, в Україні в більшості областей вдень очікується температура повітря від 0 до +5, на півночі від 2 морозу до 2 тепла. Вночі -1-8 градусів, на півдні і заході близько нуля. Опадів на території країни не передбачається.

У Запорізькій та Донецькій областях прогнозується штормовий вітер, до 15-22 м/с. На решті частини України буде вітер південно-східного та східного напрямків, 5-10 м/с.

У Києві 26 листопада буде суха і холодна погода. Вночі -4-6 градусів, удень у вівторок близько нуля.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з середи, 27 листопада, в Україні очікується поступове потепління. За прогнозом Діденко, разом з потеплінням очікується збільшення опадів на всій території країни у вигляді дощів і, місцями, мокрого снігу.

Сьогодні, 25 листопада, в Україні буде прохладная, але сонячна погода. У північних, східних і центральних областях вдень очікується від -2 до +1 градуса. А от у південних і західних термометри покажуть від +2 до +4, а на Закарпатті до +8...+10 градусів. Вночі у північних, східних і центральних областях температура опуститься до -4-7 градусів. На півдні та заході очікується від -2 до +1.

Також РБК-Україна писало, що в більшості західних областей 25 листопада очікується погіршення погодних умов. Зокрема, за прогнозом синоптиків, очікується туман і ожеледь.