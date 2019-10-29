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В Україні суттєво похолодало

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 08:00
В Україні суттєво похолодало
Ілюстративне фото (УНІАН)

У більшості областях дощі та низька температура повітря

Погода в Україні 29 жовтня різко погіршиться, йдуть дощі та суттєве похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях очікуються дощі. Температура повітря вдень впаде до +7+10, вночі очікується +2+5. Дощі будуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

Мінлива хмарність і без опадів буде лише у Чернігівській, Сумській та Київській областях, але там похолодає. Вдень очікується +7+9, вночі +2+5. У всіх інших центральних, а також східних областях дощі.

В Україні суттєво похолодало

У центрі країни вдень температура повітря опуститься до +8+10, вночі очікується +4+6. У східних областях порівняно тепліше, вдень +11+14, вночі +6+8. У Луганській та Запорізькій області вдень буде +13+15.

Півднь країни накриють дощі. Вдень температура повітря очікується +12+14, а вночі +6+9.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці буде мінлива хмарність і без опадів. Вдень очікується +7+9, а вночі +3+5.

В Україні суттєво похолодало

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Київ йде суттєве похолодання, у середу, четвер та п'ятницю у столиці вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів.

Зазначимо, що в період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації.

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