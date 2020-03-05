Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

Сьогодні, 5 березня, синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку в горах Карпат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що очікується сходження лавин у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області. Синоптики оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні у Карпатах різко погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження і значний сніг вночі. Крім цього за станом на 6 ранку місцями сніг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см).

Також повідомлялося, що 5 березня погіршиться погода у всіх областях. На всій території України очікується хмарна погода, а також дощі. При цьому температура повітря досягне +15 градусів.

Похолодання в Україні синоптики прогнозують в п'ятницю, 6 березня. Температура повітря в західних областях знизиться до +9, на півночі і сході до +9+11. При цьому очікуються дощі зі снігом.