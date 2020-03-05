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Хмарно, дощі та тепло до +15: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 08:00
Хмарно, дощі та тепло до +15: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У четвер погода в Україні погіршиться, у всіх областях хмарно

Погода в Україні 5 березня погіршиться, хмарно та дощі, але тепло до +15. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У четвер погода в Україні погіршиться, у всіх областях хмарно, а в Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькі та Вінницькій областях дощі. Лише у Київській області мінлива хмарність.

Хмарно, дощі та тепло до +15: прогноз погоди на сьогодні

Вдень на заході +7+10, а вночі +3+5. На півночі вдень температура повітря складе +11+13, а вночі +3+5. У центральних областях вдень +12+16, а вночі +4+6. На сході країни вдень +11+15, а вночі +3+5. А у південних областях +13+15, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

У столиці в четвер мінлива хмарність. Вдень +13+15, а вночі +3+5.

Хмарно, дощі та тепло до +15: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що до четверга в Україні буде тепло, потепління до +17. А в п'ятницю похолодає.

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