Потепління до +17, а потім дощі зі снігом: прогноз погоди на перший тиждень весни

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні буде тепло до четвера

Погода в Україні з 3 березня суттєво покращиться, потепління до +17, а вкінці тижня дощі та похолодання. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 3 березня

У вівторок в Україні потепліє до +15. У всіх областях, крім Закарпатської, сухо. Температура повітря вдень на заході досягне +11+15, а вночі +1+3. У центральних та південних областях вдень +12+15, а вночі +3+6. На півночі країни вдень температура повітря складе +11+13, а вночі +3+5. У східних областях трохи прохолодніше, вдень +9+13, а вночі +2+5.

У Києві у вівторок мінлива хмарність, без опадів. Вдень +12+14, а вночі +4+6.

Прогноз на 4 березня

У середу потепліє до +17, але у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність, вдень +14+17, а вночі +3+6. У східних областях вдень +12+16, а вночі +2+5. Також на півдні країни суттєво потепліє, до +17, а вночі +6+8.

У столиці у середу мінлива хмарність і суттєве потепління. Вдень +14+16, а вночі +4+6.

Прогноз на 5 березня

У четвер погода в Україні погіршиться, у всіх областях хмарно, а в Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькі та Вінницькій областях дощі. Лише у Київській області мінлива хмарність. Вдень на заході +7+10, а вночі +3+5. На півночі вдень температура повітря складе +11+13, а вночі +3+5. У центральних областях вдень +12+16, а вночі +4+6. На сході країни вдень +11+15, а вночі +3+5. А у південних областях +13+15, а вночі +5+7.

У столиці в четвер мінлива хмарність. Вдень +13+15, а вночі +3+5.

Прогноз на 6 березня

У п'ятницю в Україні похолодає. У західних областях пройдуть дощі зі снігом, а температура повітря вдень опуститься до +4+6, і так само вночі. У північних областях невеликий дощ, вдень +9+11, а вночі +3+5. На сході країни також дощ, вдень +11+13, а вночі +3+5. На півдні країни трохи тепліше, вдень +11+13, а вночі +4+6.

У столиці у п'ятницю невеликий дощ, а температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+7.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода погіршилась, у західних, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях дощі.