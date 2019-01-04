Синоптики попередили про сніг та ожеледицю у Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві сьогодні хмарна погода

Сьогодні у Києві, 4 січня 2018 року, очікується місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За прогнозами синоптиків у Києві сьогодні буде хмарна погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вдень 1-3 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, до України наближається сніговий циклон, який призведе до ускладнення погодних умов у південних та південно-східних областях.

РБК-Україна повідомляло, що внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів. Снігопади припиняться вдень 5 січня.

Крім того, станом на ранок 4 січня в Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення. Станом на 08:00 невеликий сніг спостерігається в західних областях, на решті території - без опадів.