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Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Киеве

Новости » Общество    04.01.2019 - 10:20
Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве сегодня облачная погода

Сегодня в Киеве, 4 января 2018 года, ожидается местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня будет облачная погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем 1-3 градуса мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, к Украине приближается снежный циклон, который приведет к осложнению погодных условий в южных и юго-восточных областях.

РБК-Украина сообщало, что вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров Снегопады прекратятся днем 5 января.

Кроме того, по состоянию на утро 4 января в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. По состоянию на 08:00 небольшой снег наблюдается в западных областях, на остальной территории - без осадков.

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