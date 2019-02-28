Синоптики попередили про сильний вітер в Україні

Сьогодні очікуються пориви вітру до 20 м/с

Сегодня, 28 февраля, практически по всей Украине ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, 28 февраля ночью в западных областях, днем по всей Украине, кроме северных регионов, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим спасатели объявили I уровень опасности (желтый).

Кроме того, в ГСЧС предупреждают, что сегодня в Карпатах прогнозируются снегопады и метели. Также уточняется, что в связи с ухудшением погодных условий в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Отметим, по прогнозам синоптиков, сегодня существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь и мокрый снег может пройти лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, температура днем до +5, на Правобережье до +11.

В столице Украины сегодня тоже без осадков, днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2, ветер западный 7-12 м/с.