Синоптики попередили про сильний туман

У неділю, 27 жовтня, на більшості території України очікується туман, у зв'язку з чим погіршиться видимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні на більшості території країни, окрім північних областей, очікується сильний туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що 27 жовтня в Україні очікується туман та похолодання. Очікувалося, що вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до +4 градусів, а вдень коливатимуться від +13 до +18.

Також РБК-Україна писало, що вчора через сильний туман міжнародний аеропорт "Львів" скасував та затримав ряд авіарейсів. Деякі рейси були перенаправлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про погіршення погодних умов у деяких західних областях. Зокрема, очікується туман та похолодання. У Києві сьогодні буде тепла погода з туманом, але без опадів.