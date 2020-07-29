Синоптики попередили про шквальний вітер та град в Україні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Такі данні надав Український гідрометцентр

Сьогодні, 29 липня, у західних областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, у західних регіонах сьогодні очікуються грози, подекуди град та шквальний вітер від 15 до 20 м/с.

Нагадаємо, 29 липня, у західних та деяких центральних областях очікуються дощі та грози, у всіх інших регіонах опадів не передбачають, а температура повітря в Україні коливатиметься від +26 до +34 тепла.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).