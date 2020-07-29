Дощі з грозами та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря в Україні коливатиметься від +26 до +34 тепла

Сьогодні, 29 липня, у західних та деяких центральних областях очікуються дощі та грози, у всіх інших регіонах опадів не передбачають. Температура повітря в Україні коливатиметься від +26 до +34 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі та грози очікуються на всій західній території України, а також у Житомирській та Вінницькій областях. У всіх інших регіонах буде спостерігатися помірна хмарність.

У західних областях температура вдень очікується від +26 до +31. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +29 до +34, а вночі від +16 до +20.

У східних та південних областях температура вдень буде в межах +27 +34, а вночі вона опуститься до +16 +21.

Фото: погода в Україні на 29 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо та спекотно. Температура повітря вдень очікується від +31 до +34, а вночі від +15 до +20.

Фото: погода в Києві та області на 29 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, за даними Українського гідрометцентру, сьогодні у західних областях спостерігатимуться грози, град та шквали від 15 до 20 м/с.

Також раніше повідомлялось, що у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).