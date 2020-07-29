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Синоптики предупредили о шквальном ветре и граде в Украине

Украина, Среда 29 июля 2020 09:01
Синоптики предупредили о шквальном ветре и граде в Украине
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр

Сегодня, 29 июля, в западных областях Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, в западных регионах сегодня ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер от 15 до 20 м/с.

Напомним, 29 июля, в западных и некоторых центральных областях ожидаются дожди и грозы, в остальных регионах осадков не предусматривают, а температура воздуха в Украине будет колебаться от +26 до +34 тепла.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

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