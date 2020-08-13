Похолодання та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Найтепліша погода очікується у південних регіонах

Сьогодні, 13 серпня, на всій території України буде тепло та сухо. Температура повітря коливатиметься від +19 до +28 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, у всіх областях буде спостерігатися помірна хмарність, однак без опадів. Найтепліше сьогодні очікується у південних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +21 до +28, а вночі від +10 до +12.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +19 до +24, а вночі вона опуститься до +10 +13.

У східних та південних областях температура вдень буде в межах +20 +28. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10 +17 градусів.

Фото: погода в Україні на 13 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +19 до +23, а вночі від +9 до +13 тепла.

Фото: погода в Києві та області на 13 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.