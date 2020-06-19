В Україні оголосили штормове попередження

В окремих районах очікуються дощі, град та сильні пориви вітру
Сьогодні, 19 червня, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. В окремих районах очікується град та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, по всій Україні сьогодні передають дощі та грози. Вдень в окремих районах України очікуються град та шквали вітру від 15 до 20 м/с. Карпатську область накриє злива.
Нагадаємо, 18 червня, через негоду в Україні було знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях.
Крім того, через негоду в Миколаєві затопило центральні вулиці, а в Ужгороді у воді опинився цілий мікрорайон.
Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні усі регіони накриють дощі та грози, а температура повітря вдень очікується від +22 до +31 градуса тепла.
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Автор: Андрій Козловський