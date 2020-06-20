Грозові дощі та спека до +32 на сході: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощ в Україні (УНІАН)

У Києві повітря прогріється до +30 градусів

Сьогодні, 20 червня, на більшій частині України передають дощі та грози. Температура повітря в областях очікується від +21 до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сонячно та без опадів буде у Харківській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській області. У всіх інших регіонах йтимуть дощі з грозами.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +21 до +25 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +16 градусів.

У північних областях температура повітря становитиме +27 +29 градусів, а вночі +17 +20 градусів тепла.

У центральних та східних областях температура вдень складе +26 +32 градуси тепла, а вночі буде в межах +16 +19 градусів.

У південних областях температура вдень очікується від +24 до +28 градусів. Вночі цей показник опуститься до +16 +19 градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 20 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні очікуються грозові дощі. Температура повітря коливатиметься від +27 до +30 градусів. Вночі термометри покажуть +17 +20 градусів.

Фото: погода в Київській області на 20 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні на вихідних очікуються дощі та грози, а також шквальний вітер.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що наприкінці червня в Україні спостерігатиметься суттєве похолодання, також невеликий спад температури очікується в понеділок - вівторок, 22 і 23 червня.

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Автор: Андрій Козловський