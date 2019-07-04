ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в замінованому лісі в Луганській області ліквідовано

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 21:29
Пожежа в замінованому лісі в Луганській області ліквідовано
Фото: ліквідація пожежі (dsns.gov.ua)

О 19:30 пожежа була ліквідована

Загоряння лісової підстилки поблизу Станиці Луганської (Луганська область) ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться у повідомленні, о 19:30 пожежа лісової підстилки поблизу села Колісниківка Станично-Луганського району ліквідовано.

Нагадаємо, поблизу села Колісниківка Станично-Луганського району загорівся замінований ліс. Під час події стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства. На даний момент вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Терористичний акт".

На місці пожежі працювало 110 осіб і 25 одиниць техніки, з них від ДСНС 86 чоловік о/с і 20 одиниць техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 чоловік та 3 одиниць техніки

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" стався серйозна пожежа, в результаті якого загинув робітник. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів будівлі.

Крім того, в порту міста Ізмір, Туреччина, стався вибух на нафтовому танкері, в результаті чого одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. Вибух стався під час завантаження танкера нафтомісткими речовинами.

 

На постраждалій в Росії субмарині встановлено ядерний реактор Біля Станиці Луганської горить замінований ліс
Новини України Луганськпожежалес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся