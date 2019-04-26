ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До України повертаються дощі

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 08:00
До України повертаються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі сьогодні очікуються на заході і сході України

Погода в Україні 26 квітня 2019 буде теплою, на заході і сході країни пройдуть дощі, температура повітря вдень до +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, вдень від +23 до +27, вночі від +8 до +12. На півночі без опадів, хмарно з проясненнями, вдень від +21 до +24, а вночі від +6 до +10. В центрі переважно без опадів, дощі пройдуть лише в Дніпропетровській області, вдень від +21 до +25, вночі від +6 до +10.

На сході дощі, вдень від +21 до +24, вночі від +8 до +12. На півдні вдень від +17 до +21, вночі від +6 до +9. У Криму без опадів, вдень від +17 до +19, вночі від +7 до +9.

До України повертаються дощі

Фото: погода в Україні 26 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 квітня без опадів, вдень від +22 до +24, вночі від +8 до +10, вітер південний, 5-10 м/с.

До України повертаються дощі

Фото: погода в Києві та області

Синоптики обіцяють потепління до +28
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України дождисиноптикипотеплениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся