У неділю, 19 липня, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках і сильні зливи на заході України. Вода в річках підніметься до одного метра.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 19 липня вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі (перший рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 19 - 20 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано - Франківська обл.) Очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 метр. При дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку.

Також 19-20 липня на річках Прип'ять та Стохід у Волинській області буде утримуватися перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих населених пунктах Ратнівському і Любешівському районах.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у Києві фіксують забруднення повітря.