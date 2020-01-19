Заморозки до -5: прогноз на Водохреще

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні вдень до +2

Погода в Україні на Водохреще, 19 січня, буде прохолодною, температура вдень коливатиметься від 0 до +4 градусів, а вночі знизиться до -5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз в усіх областях

За даними українських синоптиків, у неділю на всій території країни варто очікувати спокійної, малохмарної, але прохолодної погоди. Температура повітря у центральних, східних, північних та західних областях вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів. На заході та півдні подекуди температура підніметься до +1...+4 градусів.

Вночі термометри у центральних, південних та східних областях покажуть від -1 до -4 градусів. На заході та півночі прогнозують заморозки до -3...-5 градусів.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також буде малохмарно та прохолодно. Вдень термометри киян покажуть від 0 до +2 градусів. Вночі синоптики попереджають про похолодання до -2...-4 градусів. Очікується невеликий південний вітер, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах. У період з 19 по 20 січня в Карпатах зберігатиметься перший рівень лавинної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що станом на 18 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 26 сантиметрів. Найбільша висота снігового покриву зафіксована на лавинному посту "Плай".