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Аеропорт Кракова призупинив роботу через туман

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 19:44
Аеропорт Кракова призупинив роботу через туман
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

З ранку кілька десятків рейсів були перенаправлені в аеропортах Катовіце, Вроцлава, Варшави і Острави

Аеропорт міста Краків "Баліце" тимчасово зупинив роботу через густий туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, літаки не вилітають з аеропорту, а ті, що повинні були приземлитися там, направляють в інші аеропорти.

З ранку кілька десятків рейсів були перенаправлені в аеропортах Катовіце, Вроцлава, Варшави та Острави.

Деякі авіакомпанії доставляють пасажирів в інші аеропорти.

Як підкреслюють органи аеропорту, найважливішою є безпека пасажирів.

Очікується, що густий туман збережеться до полудня суботи, 18 січня.

Нагадаємо, 14 січня через густий туман в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur,, який прямував з єгипетського Шарм-еш-Шейха. Екіпаж лайнера ухвалив рішення йти на посадку в аеропорт "Бориспіль".

Крім того, 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти та посадки через злам літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.

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