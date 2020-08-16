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Сонячно і до +28 тепла: погода в Україні на сьогодні

Україна, Неділя 16 серпня 2020 10:06
Сонячно і до +28 тепла: погода в Україні на сьогодні
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Дощ очікується лише в одній області

Погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде сонячною на більшій території країни. Дощ з градом очікується лише в Закарпатській області.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, на заході буде сонячна погода, але місцями можлива хмарність. Закарпатську область накриє дощ з грозами, який очікується в денний і нічний час. Температура повітря становитиме від +24 до +27 тепла, а вночі від +9 до +16 градусів.

Південно-східні області очікує схожа температурна ситуація, але без дощів. Вдень очікується від +22 до +28 тепла, а вночі від +10 до +16 градусів.

У центрі та на півночі країни буде сонячно. Очікується від +23 до +27 тепла, вночі буде до +9 +13 градусів.

Швидкість вітру по країні складе від 3 до 10 метрів за секунду.

Сонячно і до +28 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 16 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується сонячна погода. Температура повітря вдень буде від +25 до +27 тепла, а вночі місцями опуститися до +8 градусів.

Сонячно і до +28 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві і області на 16 серпня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні кілька днів буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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