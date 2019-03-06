Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

В Карпатах зберігається лавинна небезпека через очікувані снігопадів

В Карпатах сегодня, 6 марта, сохраняется лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 6 марта в связи с выпадением мокрого снега и ожидаемыми снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что метеорологическая весна в этом году пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в столице 4 марта достигла +5,4. Учитывая прогнозы Гидрометцентра, положительные температуры будут держаться и дальше. Также сообщается, что метеорологическая зима в Киеве длилась с 13 ноября по 3 марта - всего 111 дней.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в Украине еще ожидается похолодание. На севере сегодня температура воздуха составит от +1 до +6. На юге будет тепло, от +7 до +13. В большинстве областей Украины от +4 до +9, на Закарпатье от +9 до +12.