Синоптики попередили про густий туман в Україні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні та завтра в Україні очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні до кінця доби, а також вночі та вранці 7 січня в більшості областей спостерігатиметься туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, туман вкриє Київську область та столицю.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде похмуро та без опадів, окрім Закарпатської області - там дощі. Температура повітря у декількох південних регіонах підніметься до +13 градусів, а вночі на сході та півночі очікуються заморозки.

Також РБК-Україна писало, в країні у четвер та п'ятницю очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

Крім того, в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.