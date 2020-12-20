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Відлига, але хмарно: прогноз погоди на сьогодні

Київ, Неділя 20 грудня 2020 10:00
Відлига, але хмарно: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні 20 грудня погода покращиться, у більшості областей буде "плюсова" температура. Весь день хмарно.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

У всіх областях сьогодні хмарно, але потеплішає. Температура повітря вдень на заході складе +1+5, а вночі 0+2. На півночі та в центрі країні вдень буде 0+2, а вночі -1+2.

Відлига, але хмарно: прогноз погоди на сьогодні

У східних областях температура повітря вдень складе +0+2, а вночі -1-5. На сході очікується сніг.

На півдні країни вдень буде 0+5, а вночі 0+2. У Києві у неділю теж буде хмарно. Вдень температура повітря складе 0+2, так само і вночі.

Нагадаємо, погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цієї пори року.

Видання писало, що погода в Україні опинялась під впливом антициклону Yadigar.

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