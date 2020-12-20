В Україні оголосили штормове попередження

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

У неділю, 20 грудня, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Майже по всій території країни очікується туман.

Такі дані наводить Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні вночі та вранці на Правобережжі, у Чернігівській і Сумській областях очікується туман. Видимість при ньому складе від 200 до 500 метрів.

У зв'язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє (ДСНС), що у зв'язку зі зниженням температури повітря з 20 по 23 грудня на Дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

Нагадаємо, погода в Україні відлига принесе до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цього часу року.

Крім того, погода в Україні опинялася під впливом антициклону Yadigar. Він розгуляється по країні, відтіснивши атмосферний фронт на схід.