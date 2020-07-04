Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Українцям дали ряд рекомендацій, щоб не допустити пожеж в екосистемах
Синоптики Українського гідрометцентру попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Така ситуація буде спостерігатися в найближчі три дні.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"4-6 липня в Україні, крім західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС попередили, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
Нагадаємо, сьогодні у західних, північних та деяких центральних областях будуть дощі та грози, а в південних регіонах очікується спека до +38 градусів тепла.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в липні характеризується нестійкими періодами з грозами, шквалами та зливами й посухою.
Автор: Максим Зайченко