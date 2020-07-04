Спека до +38 і дощі на заході України: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

У Києві спостерігатимуться дощі та грози

Сьогодні, 4 липня, погода в Україні погіршиться. У західних, північних та деяких центральних областях знову будуть дощі та грози, а у південних регіонах очікується спека до +38 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, в усіх західних регіонах, а також у Київській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях йтимуть грозові дощі. На всій іншій території України буде без опадів, однак похмуро.

У західних областях температура вдень коливатиметься від +23 до +26. Вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +16 +18 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +24 до +35, а вночі від +18 до +21.

У східних та південних областях температура вдень буде в межах +33 +38 градусів тепла, а вночі +18 +22.

Фото: погода в Україні на 4 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатимуться дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме від +27 до +32, а вночі від +16 до +20 градусів.

Фото: погода в Київській області на 3 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні внаслідок паводків залишаються підтопленими 11 населених пунктів.

Раніше в УкрГідрометцентрі повідомили, що погода у липні характеризується нестійкими періодами з грозами, шквалами і зливами та посухою.

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Автор: Андрій Козловський