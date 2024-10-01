Синоптики сообщили о самом теплом сентябре в истории Киева

"Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на вторую ступеньку", - говорится в сообщении.

За месяц в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до 10,4 градусов, а самое теплое - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 33,0 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 21 мм, или 36 % климатической нормы.

Теплый год

По данным климатологов, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.

Сентябрь в Киеве начался с температурных рекордов. В частности, день 3 сентября стал самым теплым днем истории наблюдений. Среднесуточная температура воздуха 3 сентября в столице достигла 24,5 градуса тепла.

Температурные рекорды фиксировались в середине сентября 14, 15, 16 и 17 сентября, а также в конце месяца – 27 и 28 сентября.