Будет ли снег в Украине где-то еще, кроме Карпат: ответ синоптика
В ночь с понедельника, 30 сентября, на вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат могут фиксировать местами смешанную фазу осадков - дождь с мокрым снегом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Будет ли снег где-то еще, кроме Карпат
Эксперт объяснила, что, согласно имеющимся прогнозам, снега нигде, кроме высокогорья Карпат, пока не ожидают.
"Еще в эту ночь (с понедельника, 30 сентября, на вторник, 1 октября, - Ред.) там может быть кое-где смешанная фаза осадков - дождь с мокрым снегом - но в дальнейшем там будет преобладать погода без осадков", - рассказала синоптик.
Она добавила, что сейчас в Украине наблюдается неравномерное распределение температурных показателей.
"Можно их поделить условно так, что по западным областям, например если брать завтрашний день, то там ночь вообще прохладная 3-8 градусов, днем 8-13°С. Но на остальных территориях в то же время ночью 9-16°С, днем 17-22°С. А на востоке страны даже до 25 градусов может прогреться приземный слой воздуха", - пояснила Птуха.
Она уточнила, что в пятницу-субботу (4-5 октября) ожидается "определенная перестройка синоптических процессов".
"И в большинстве регионов будет распространяться более прохладная воздушная масса", - отметила синоптик.
В то же время она добавила, что о снеге при этом речь не идет.
"Но в Карпатах - да, еще завтра (1 октября, - Ред.) у нас прохладно. Дождь и мокрый снег. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза. В дневные часы +4+9°С", - подытожила представительница УкрГМЦ.
Какую погоду принесет украинцам начало октября
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 1 октября, дожди ожидаются в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории - без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье - восточный, 7-12 м/с. В восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях:
- ночью 3-8 градусов тепла
- днем 8-13 градусов по Цельсию
На остальной территории ночью 9-16°С, днем 17-22°С. На востоке страны - до 25°С.
В течение следующих нескольких суток - преимущественно без осадков.
Первый снег и пылевая буря
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха и выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей и медиа активно делятся кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.
Между тем, в некоторых других регионах утром понедельника, 30 сентября, жители зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей начали публиковать соответствующие фото и видео, на которых можно увидеть, что воздух "имеет цвет".
При этом представители местных властей рекомендовали людям ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.
Эксперты рассказали также, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.
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