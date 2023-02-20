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Порадоваться "плюсам" помешают осадки. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 07:00
Порадоваться "плюсам" помешают осадки. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в понедельник, 20 февраля, в Украине будет плюсовая температура. Испортит картину порывистый ветер и осадки, снег или дождь, в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, новую февральскую неделю в Украине начнется плюсовой температурой воздуха днем в целом где-то +2...+5, на западе и юге +4...+8, на востоке -1...+3 градуса.

"Ветер будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации - бодрый, порывистый. Не забівайте о его порывах!" - добавила синоптик.

Осадки

  • утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины;
  • утром преимущественно дождь - в южной части;
  • к вечеру ожидается мокрый снег в западных областях плюс Житомирская, Винницкая и Киевская области;
  • в течение дня существенные осадки в большинстве областей Украины маловероятны.

Погода в Киеве

В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2...+4 градусов. Большая часть суток - без осадков, вечером появится мокрый снег.

Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.

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