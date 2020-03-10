Синоптики оголосили значну сніголавинну небезпеку

Погода в Україні 10 березня погіршилась, оголошена значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека.

"За даними УкрГідрометцентру,10 березня у високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у всіх областях сьогодні мінлива хмарність. Вдень у західних областях +8+13, а вночі +3+6.

Раніше повідомлялось, що 5 березня у Києві були оновлені ще два температурних рекорди - вдень температура піднялася до 15,3 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуса.

Крім того, у березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 24-44 мм, в гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.