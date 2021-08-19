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Похолодання та дощі на День незалежності: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

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Четвер 19 серпня 2021 14:43
Похолодання та дощі на День незалежності: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні Фото: в Україні утримається похолодання з 21 по 24 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Українців цього тижня чекають довгі вихідні, які триватимуть з 21 по 24 серпня. Погода в ці дні буде прохолодною, а в День незалежності на половині території країни пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

21 серпня

В суботу температура повітря вдень по всій території країни буде приблизно однаковою і коливатиметься між позначками +25-27 градусів. Вночі опускатиметься до +11-13 градусів у західних областях і до +15-17 градусів у східних.

Крім того, на заході очікуються грозові дощі. Також вони поширяться на території східних областей та Криму.

Похолодання та дощі на День незалежності: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

22 серпня

В неділю опади підуть з території країни. В усіх регіонах буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря коливатиметься на рівні +25-27 градусів. Вночі опускатиметься до +13-15 градусів.

Похолодання та дощі на День незалежності: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

23 серпня

В понеділок, коли будуть відзначати День прапора, на всій території країни опадів також не очікується.

Однак температура у більшості регіонів опуститься до +21-24 градусів вдень. Тепліше буде у східних областях, де стовбчики термометрів сягатимуть +25-27 градусів.

Вночі найхолодніше буде у Львівській області, де прогнозують +10 градусів.

Похолодання та дощі на День незалежності: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

24 серпня

В День незалежності в Україну повернуться дощі. Зливи накриють західні регіони, а також Житомирську та Вінницьку області.

Крім того, як і в попередній день, буде прохолодно. По всій країні прогнозують +21-23 градуси, лише на сході та півндні +25-27.

Вночі температура повітря значно знизиться у західних областях. У Волинській мають зафіксувати +9 градусів тепла.

Похолодання та дощі на День незалежності: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

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