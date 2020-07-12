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Очікується град та шквали

У неділю, 12 липня, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Очікується град, сильний дощ і пориви вітру.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 12 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті місцями посилення вітру до 25 м/с, на високогір'ї до 30-35 м/c (перший рівень небезпеки, жовтий) в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ (другий рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в південно-східній частині України сьогодні буде спека до +33 тепла. Опади у регіоні малоймовірні.

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Також РБК-Україна писало, що західній Україні 10-13 липня загрожують нові повені.