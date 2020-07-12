ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Україна, Неділя 12 липня 2020 11:45
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Фото: гроза (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Очікується град та шквали

У неділю, 12 липня, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Очікується град, сильний дощ і пориви вітру.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 12 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті місцями посилення вітру до 25 м/с, на високогір'ї до 30-35 м/c (перший рівень небезпеки, жовтий) в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ (другий рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в південно-східній частині України сьогодні буде спека до +33 тепла. Опади у регіоні малоймовірні.

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Також РБК-Україна писало, що західній Україні 10-13 липня загрожують нові повені.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України синоптикиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся