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На заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 08:17
На заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень Фото: на заході Україні можливий підйом рiвнiв води на річках (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській та Івано-Франківській областях можливий підйом рiвнiв води на річках. Є загроза підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,5 - 2,5 м над рiвнями.

Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь (І рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, через негоду в Україні без світла залишились майже 170 населених пунктів.

Зазначимо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.

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