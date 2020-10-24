Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних областях і на півдні. Висока ймовірність виникнення пожеж в цих регіонах буде утримуватися до 24 жовтня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 23-24 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в більшості регіонів України в п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

Крім цього, раніше в Обухові (Київська область) сталася пожежа на утилізаційному підприємстві на вулиці Промислова.