ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рятувальники попередили про можливість підтоплення в населених пунктах на Закарпатті

Закарпаття, Понеділок 24 серпня 2020 09:34
Рятувальники попередили про можливість підтоплення в населених пунктах на Закарпатті
Фото: рівень води в річці (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Також можливі зсуви

У понеділок, 24 серпня, в Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах. Зокрема, вода в річках може піднятися на 1,3 метра.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби надзвичайні ситуацій.

"У першу половину 24 серпня на малих водотоках річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0.3-1.3 метра. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого і схильного стоку, із затопленням знижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, існує загроза утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який очікується переважно в західних областях.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Закарпаттяподтопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся