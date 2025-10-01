Синоптики назвали причину стихии в Одессе, которая натворила беды и унесла жизни

Ливень в Одессе вызвал локальный циклон над Черным морем, движение которого на север и восток блокировал антициклон. Это привело к обострению атмосферных фронтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Причины стихии в Одессе

Кроме циклона на интенсивность осадков значительно повлиял теплый и влажный воздух над Черным морем, утверждают эксперты.

"По данным метеостанции Одесса, за сутки выпало 94 мм - это 224% от месячной нормы. В 2016 году 20 сентября на метеостанции Одесса был зафиксирован суточный рекорд осадков, 113 мм", - рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что во времена климатических изменений такие экстремальные события становятся более частыми: за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильного дождя.

Ранее фиксировали лишь 2-3 случая сильных ливней в течение 10 лет.

Также в Гидрометцентре отметили, что такие интенсивные дожди на северо-западе Черного моря фиксируются все чаще из-за прогрева поверхности моря, роста конвективных процессов и увеличения влагозапаса атмосферы в результате потепления.

Отмечается, что в прибрежной зоне Черного моря действительно наблюдается тенденция к экстремальным осадкам, что требует дополнительного научного изучения.

Признаки тропического климата

Подобные явления, такие как полосы дождя, ранее типичные для тропических процессов, теперь проявляются и в средних широтах.

"Они образуются на границах акваторий и суши при наличии достаточной влаги, могут маскировать холодный фронт и приводить к катастрофическим осадкам и в циклонах умеренных широт. Над водоемами, как Черное море, с наветренной стороны такие полосы усиливают локальные дожди", - пояснили метеорологи.

Урбанизация - одна из причин избыточной влаги

Урбанизация также является одной из причин непогоды: большая доля асфальта и бетона не дает воде проникать и просачиваться в почву, из-за чего образуются стремительные, большие по объему, потоки воды.

"Исследования из США и Великобритании показывают, что в городах с высокой степенью застройки потоки воды возрастают на 20-50% из-за импервиозных (непроницаемых - ред.) поверхностей, а климатические изменения делают дожди более интенсивными", - говорится в сообщении.

Что советуют эксперты

Эксперты отмечают необходимость адаптации под условия, которые сложились, чтобы избежать движущих стихий.

Как вариант, внедрение "зеленой" инфраструктуры.

Речь идет о пермеабельных покрытиях - проницаемые материалы, такие как пористый асфальт, что позволит воде фильтроваться в почву. Создание зеленых зон также изменит ситуацию к лучшему.