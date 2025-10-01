Синоптики назвали причину стихии в Одессе, которая натворила беды и унесла жизни
Ливень в Одессе вызвал локальный циклон над Черным морем, движение которого на север и восток блокировал антициклон. Это привело к обострению атмосферных фронтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Причины стихии в Одессе
Кроме циклона на интенсивность осадков значительно повлиял теплый и влажный воздух над Черным морем, утверждают эксперты.
"По данным метеостанции Одесса, за сутки выпало 94 мм - это 224% от месячной нормы. В 2016 году 20 сентября на метеостанции Одесса был зафиксирован суточный рекорд осадков, 113 мм", - рассказали в Гидрометцентре.
Отмечается, что во времена климатических изменений такие экстремальные события становятся более частыми: за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильного дождя.
Ранее фиксировали лишь 2-3 случая сильных ливней в течение 10 лет.
Также в Гидрометцентре отметили, что такие интенсивные дожди на северо-западе Черного моря фиксируются все чаще из-за прогрева поверхности моря, роста конвективных процессов и увеличения влагозапаса атмосферы в результате потепления.
Отмечается, что в прибрежной зоне Черного моря действительно наблюдается тенденция к экстремальным осадкам, что требует дополнительного научного изучения.
Признаки тропического климата
Подобные явления, такие как полосы дождя, ранее типичные для тропических процессов, теперь проявляются и в средних широтах.
"Они образуются на границах акваторий и суши при наличии достаточной влаги, могут маскировать холодный фронт и приводить к катастрофическим осадкам и в циклонах умеренных широт. Над водоемами, как Черное море, с наветренной стороны такие полосы усиливают локальные дожди", - пояснили метеорологи.
Урбанизация - одна из причин избыточной влаги
Урбанизация также является одной из причин непогоды: большая доля асфальта и бетона не дает воде проникать и просачиваться в почву, из-за чего образуются стремительные, большие по объему, потоки воды.
"Исследования из США и Великобритании показывают, что в городах с высокой степенью застройки потоки воды возрастают на 20-50% из-за импервиозных (непроницаемых - ред.) поверхностей, а климатические изменения делают дожди более интенсивными", - говорится в сообщении.
Что советуют эксперты
Эксперты отмечают необходимость адаптации под условия, которые сложились, чтобы избежать движущих стихий.
Как вариант, внедрение "зеленой" инфраструктуры.
Речь идет о пермеабельных покрытиях - проницаемые материалы, такие как пористый асфальт, что позволит воде фильтроваться в почву. Создание зеленых зон также изменит ситуацию к лучшему.
Напомним, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень - за 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.
Непогода в Одессе и области унесла жизни 9 человек, среди них есть ребенок.