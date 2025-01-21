Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 22 января, в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода. Осадки возможны на западе, севере, в центре и на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

Погода в Киеве

В среду, 22-го января в Киеве ожидается облачная погода, во второй половине дня и вечером возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывистый.

Ночью около нуля градусов, а днем до 3 градусов тепла.

Погода в Украине

В Украине завтра температура воздуха составит завтра до 4 градусов тепла, но на юге будет теплее до 7 градусов тепла. А вот в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла.

Также завтра пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков. Карта внизу.

Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду.

С 24-го января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.