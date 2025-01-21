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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Вторник 21 января 2025 16:35
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Иллюстративное фото: Синоптики дали прогноз на 22 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Завтра, 22 января, в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода. Осадки возможны на западе, севере, в центре и на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Киеве

В среду, 22-го января в Киеве ожидается облачная погода, во второй половине дня и вечером возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывистый.

Ночью около нуля градусов, а днем до 3 градусов тепла.

Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

В Украине завтра температура воздуха составит завтра до 4 градусов тепла, но на юге будет теплее до 7 градусов тепла. А вот в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла.

Также завтра пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков. Карта внизу.

Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду.

С 24-го января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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