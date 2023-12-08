ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Завтра мороз, но до оттепели недалеко. Синоптик дала прогноз в Украине

Украина, Пятница 08 декабря 2023 12:18
UA EN RU
Завтра мороз, но до оттепели недалеко. Синоптик дала прогноз в Украине Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 9 декабря и ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода завтра, 9 декабря, в Украине будет достаточно морозной. Хотя уже с 10 декабря, а более ощутимо с 11 декабря, ожидается оттепель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"9 декабря еще будет преобладать морозная погода. В ближайшую ночь ожидается -4...-11 градусов, завтра днем -1...-4 градуса. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура", - рассказала она.

Кроме того, по данным Диденко, мокрый снег пройдет на востоке Украины, дожди придутся на южную часть.

"На остальной территории завтра - без существенных осадков", - констатировала она.

В то же время в Киеве суббота будет холодной - ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3 градуса.

"Осадки какие-то "влиятельные" – вряд ли. На дорогах - скользко", - добавила синоптик.

Оттепель в Украине

Уже в воскресенье, 10 декабря, и дальше в Украине будет постепенно теплеть.

"И если посмотреть на температуру воздуха, видно, что с 11 декабря начинается оттепель. Потепление. Осадки периодически будут, но мокрый снег или дожди", - предупредила синоптик.

В общей сложности в декабре 2023 в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО