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Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Украина, Воскресенье 16 февраля 2025 18:25
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Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 17-21 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На новой рабочей неделе в Украине температура опустится до рекордных -18 градусов. А вот снега явно будет меньше, в большинство регионов вернется сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, в Украине будет практически без осадков. В большинстве регионов будет сухо, а снег пройдет только:

  • в Кировоградской;
  • в Днепропетровской;
  • в Полтавской;
  • в Харьковской;
  • в Донецкой областях.

Мороз ночью опустится до рекордных -18 градусов - в Харьковской и в Сумской областях. -16 градусов мороза ночью возможны в Черновицкой, Черниговской областях и на Прикарпатье. Теплее всего, хотя и морозно, ночью 17 февраля будет в Крыму, до -5 градусов.

Днем мороз сохранится. Днем теплее всего будет на юге, а холодный день синоптики обещают в Харьковской и Сумской областях, температура опуститься до -8 градусов.

В Киев 17 февраля будет без осадков, ночью до -14, днем до -6 градусов.
Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
Погода в Украине 17 февраля (meteo.gov.ua)

Вторник, 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в Украине будет без осадков. А ночью немного потеплеет, но не кардинально. Максимально ночная температура опустится до все тех же, -18 градусов, правда только в Харьковской области. "Теплее всего" ночьюбудет в Крыму, до -5 мороза.

Днем "теплее всего" будет на юге - в Крыму и в Одесской области - максимально до -3 градусов. Холоднее всего днем будет в Харьковской и в Сумской областях, до -8 градусов. В Киеве без снега, ночью до -14, днем до -6 градусов.
Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
Погода в Украине 18 февраля (meteo.gov.ua)

Среда, 19 февраля

В среду, 19 февраля, осадки снова вернутся в Украину. Снег выпадет в:

  • Ровенской, Житомирской, Хмельницкой;
  • Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской;
  • Полтавской, Черниговской, Харьковской;
  • Сумской и Луганской областях.

Холоднее всего ночью будет в Хрьковской области, до -16 градусов. Причем ночная температура в этом регионе будет на порядок ниже, чем в других. Ночью выше всего температура будет в Крыму, до -5 градусов.

Днем явно потеплеет, на юге будет в пределах -1...+1 градусов. В большинстве регинов днем ожидается в пределах -4...-2 градусов. Холоднее всего днем будет в Луганской области, до -6.

В Киеве 19 февраля будет снежно, ночью до -10, днем до -4 градусов.
Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в УкраинеПогода в Украине 19 февраля (meteo.gov.ua)

Четверг, 20 февраля

В четверг, 20 февраля, в Украине снег, местами с дождем (в частности, на юге), пройдет везде, кроме западных областей, включая Винницкую и Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области и Киев.

Ночью будет ощутимо морозно, максимально до -12 градусов - в Луганской и Харьковской областях. Теплее всего ночью будет на юге, в Одесской области и в Крыму, до -7.

Днем теплее всего будет на юге, в пределах -1...+1, а холоднее всего - в Луганской и Донецкой областях, до -6. В Киеве без осадков, ночью до -9, днем -3...-5 градусов.
Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
Погода в Украине 20 февраля (meteo.gov.ua)

Пятница, 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, осадки практически уйдут из Украины. Снег "проскочит" в Крыму, в Херсонской и в Запорожской областях. Ночью мороз поднимется, максимально до -14 градусов в Харьковской области.

В глобально в большинстве регионов температура останется той же, что и днем раньше. "Плюсы" покажут градусники на Закарпатье, в пределах 0...+2, даже на юге днем будет небольшой мороз.

В Киеве без осадков, ночью в пределах -10...-12, днем -3...-5 градусов.
Рекордный мороз, но снега меньше. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
Погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)

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