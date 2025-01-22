Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать осадки
Сегодня, 22 января, в Украине ожидаются осадки в ряде областей. На юге до +7 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В Украине в целом температура воздуха составит +1...+4 градусов, на юге +3...+7 градусов, в восточной части от -1...+2 градусов тепла", - рассказала она.
Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков. Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 м/с.
Погода в Киеве и на ближайшие дни
22 января в Киеве ожидается облачная погода, во второй половине дня и вечером - дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывистый. Днем +2, +3 градусов.
С 24 января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.
Температурные рекорды в Украине 20 января
Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.
Температурные рекорды в Украине 20 января (facebook.com/UkrHMC)
Напомним, что температурные рекорды фиксировались в Украине и 7 января, и 8 января.
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