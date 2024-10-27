Конец октября принесет сюрпризы. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
На новой рабочей неделе в Украине задождит. В то же время заморозков, даже ночных, не будет, погода будет конфортной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Понедельник, 28 октября
Начало рабочей недели в Украине будет дождливым. В понедельник, 28 октября, небольшие дожди пройдут во всех регионах Украины без искючения. Ночных заморозков не будет, ночью везде вероятны "хорошие плюсы".
Холоднее всего ночью будет на востоке, в Луганской области, в пределах +3...+5 градусов. Теплее всего ночью будет в нескольких областях - на юге и в центре, в пределах +7...+9 градусов.
Днем в большинстве регионов будет в пределах +15...+17. Холоднее всего днем будет:
- в Харьковской, Донецкой областях +12...+14 градусов;
- в Луганской области - +11...+13.
Погода в Украине 28 октября (meteo.gov.ua)
Вторник, 29 октября
Во вторник, 29 октября, дожди продолжат поливать всю территорию Украины. При этом, ночные температуры продолжат держаться со знаком "плюс".
В тоже время в большинстве регионов ночью бкдет в пределах +6..+8 градусов. Теплее всего ночью будет в Николаевской области в рамках +9...+11 градусов.
Дневные температуры потеряют несколько градусов. Теплее всего будет на юге и в Запорожской области +15...+17 градусов. На остальной территории температура днем будет ощутимо ниже, в большинстве регионов +12...+14 градусов.
Холоднее всего днем будет в Луганской области +11...+13. Отличаться температура днем будет и в Закарпатской области - +13...+15 градусов.
Погода в Украине 29 октября (meteo.gov.ua)
Среда, 30 октября
В среду, 30 октября, дожди уйдут с территории Украины за исключением западных областей. Осадки пройдут:
- во Львовской, Тернопольской,
- в Волынской, Ровенской;
- в Житомирской, Хмельницкой.
Ночью заморозков не будет. Теплее всего ночью будет на западе - в Волынской, Львовской, Тернопольской областях +6...+8 градусов. Холоднее всего ночью будет в приграничной полосе от Житомирской до Запорожской областей. А именно:
- в Житомирской, Черниговской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской +3...+5 градусов;
- в Харковской, Полтавской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, +2..+4.
Днем температура будет достаточно разнообразной. Теплее всего будет в Крыму, на Закарпатье и в Николаевской области +13...+15 градусов. Холоднее всего днем будет в Сумской, Харьковской, Луганской областях - +9...+11 градусов.
Погода в Украине 30 октября (meteo.gov.ua)
Четверг, 31 октября
В четверг, 31 октября, дожди в Украине пройдут дожди везде, кроме южных регионов. "Плюсовые" ночные температуры продолжат держаться повсеместно.
Холоднее всего ночью будет на востоке, северо-востоке с переходом на области, расположенные ближе к центру, в пределах +2...+4 градусов. А именно:
- в Донецкой, Харьковской;
- в Полтавской, Запорожской, Днепропетровской.
Теплее всего ночью будет на западе - во Львовской, Волынской, Житомирской, Тернопольской областях до +8, а в Киеве даже до +9.
Днем холоднее всего будет, например, в Сумской области - +7...+9 градусов, а теплее всего - в Николаевской области, в Крыму и на Закарпатье - +13...+15.
Погода в Украине 31 октября (meteo.gov.ua)
Пятница, 1 ноября
В пятницу, 1 ноября, осадки вероятны на западе, в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях и в Киеве.
Ночью будет достаточно тепло, в большинстве регионов сохранятся уверенные "плюсы". Теплее всего ночью будет, к примеру, на юге, до +7 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской области - +2...+4.
Днем в большинстве регионов будет +11...+13 градусов. Теплее всего - на юге и в Запорожской области, до +16. Холоднее всего днем будет в Луганской области, в пределах +9...+11.
Погода в Украине 1 ноября (meteo.gov.ua)
Похолодание в Украине в ноябре
Сентябрь и октябрь 2024 оказались достаточно теплыми, как для осени в Украине. Ранее об этом предупреждали синоптики.
При этом синоптики пока осторожничают с прогнозом на ноябрь и рассказывают о погоде только на первые дни последнего месяца осени. В частности, синоптик предупредила о похолодании в Украине в первые дни ноября.
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