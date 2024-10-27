Конец октября принесет сюрпризы. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе в Украине задождит. В то же время заморозков, даже ночных, не будет, погода будет конфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 28 октября

Начало рабочей недели в Украине будет дождливым. В понедельник, 28 октября, небольшие дожди пройдут во всех регионах Украины без искючения. Ночных заморозков не будет, ночью везде вероятны "хорошие плюсы".

Холоднее всего ночью будет на востоке, в Луганской области, в пределах +3...+5 градусов. Теплее всего ночью будет в нескольких областях - на юге и в центре, в пределах +7...+9 градусов.

Днем в большинстве регионов будет в пределах +15...+17. Холоднее всего днем будет:

в Харьковской, Донецкой областях +12...+14 градусов;

в Луганской области - +11...+13.

Погода в Украине 28 октября (meteo.gov.ua)

Вторник, 29 октября

Во вторник, 29 октября, дожди продолжат поливать всю территорию Украины. При этом, ночные температуры продолжат держаться со знаком "плюс".

В тоже время в большинстве регионов ночью бкдет в пределах +6..+8 градусов. Теплее всего ночью будет в Николаевской области в рамках +9...+11 градусов.

Дневные температуры потеряют несколько градусов. Теплее всего будет на юге и в Запорожской области +15...+17 градусов. На остальной территории температура днем будет ощутимо ниже, в большинстве регионов +12...+14 градусов.

Холоднее всего днем будет в Луганской области +11...+13. Отличаться температура днем будет и в Закарпатской области - +13...+15 градусов.

Погода в Украине 29 октября (meteo.gov.ua)

Среда, 30 октября

В среду, 30 октября, дожди уйдут с территории Украины за исключением западных областей. Осадки пройдут:

во Львовской, Тернопольской,

в Волынской, Ровенской;

в Житомирской, Хмельницкой.

Ночью заморозков не будет. Теплее всего ночью будет на западе - в Волынской, Львовской, Тернопольской областях +6...+8 градусов. Холоднее всего ночью будет в приграничной полосе от Житомирской до Запорожской областей. А именно:

в Житомирской, Черниговской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской +3...+5 градусов;

в Харковской, Полтавской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, +2..+4.

Днем температура будет достаточно разнообразной. Теплее всего будет в Крыму, на Закарпатье и в Николаевской области +13...+15 градусов. Холоднее всего днем будет в Сумской, Харьковской, Луганской областях - +9...+11 градусов.

Погода в Украине 30 октября (meteo.gov.ua)

Четверг, 31 октября

В четверг, 31 октября, дожди в Украине пройдут дожди везде, кроме южных регионов. "Плюсовые" ночные температуры продолжат держаться повсеместно.

Холоднее всего ночью будет на востоке, северо-востоке с переходом на области, расположенные ближе к центру, в пределах +2...+4 градусов. А именно:

в Донецкой, Харьковской;

в Полтавской, Запорожской, Днепропетровской.

Теплее всего ночью будет на западе - во Львовской, Волынской, Житомирской, Тернопольской областях до +8, а в Киеве даже до +9.

Днем холоднее всего будет, например, в Сумской области - +7...+9 градусов, а теплее всего - в Николаевской области, в Крыму и на Закарпатье - +13...+15.

Погода в Украине 31 октября (meteo.gov.ua)

Пятница, 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, осадки вероятны на западе, в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях и в Киеве.

Ночью будет достаточно тепло, в большинстве регионов сохранятся уверенные "плюсы". Теплее всего ночью будет, к примеру, на юге, до +7 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской области - +2...+4.

Днем в большинстве регионов будет +11...+13 градусов. Теплее всего - на юге и в Запорожской области, до +16. Холоднее всего днем будет в Луганской области, в пределах +9...+11.

Погода в Украине 1 ноября (meteo.gov.ua)