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Морозный январь: климатологи подвели итоги самого холодного месяца в Киеве

Украина, Четверг 01 февраля 2024 11:25
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Морозный январь: климатологи подвели итоги самого холодного месяца в Киеве Фото: январь в Киеве был морозный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве составила 2,6 градусов мороза, что на 0,6 градусов выше климатической нормы. Температурных рекордов за месяц зафиксировано не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до 15,8 градусов мороза, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла 7,3 градуса тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 48 мм, или 130% климатической нормы.

Эффект Эль-Ниньо

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

Явление Эль-Ниньо, вызывающее потепление, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, вероятно, еще больше усугубит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ожидается близко к норме.

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